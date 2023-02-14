С кудрявым чубчиком и в цветах: Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика

Латвийская звезда не стесняется выходить к поклонникам в своем естественном виде.

Лайма Вайкуле показала, как выглядит без парика / instagram.com/laima_vaikule_official

Латвийская певица Лайма Вайкуле в конце восьмидесятых заболела онкологией, но успешно преодолела этот недуг. Правда, с тех пор любое изменение в ее весе и внешности папарацци тут же выставляют как рецидив.

Сама артистка на эти слухи реагирует спокойно, и экспериментирует со стилями и аксессуарами так, как ей заблагорассудится - она любит парики и различные головные уборы, а остальное ее волнует мало.

Последнее время Вайкуле носит короткую стрижку, что также воспринимается в СМИ как признак смертельной болезни. С особым смаком "чернуху" про рак или смерть Лаймы распространяют российские пропагандистские издания - не могут простить артистке ее антивоенную позицию и критику кремля.

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И пока Вайкуле в очередной раз "хоронят", она объявила небольшой тур по Израилю. Артистка на своей странице в Instagram выложила короткое видео, на котором приглашает зрителей посетить ее концерты.

В ролике Лайма предстала без парика - со своими волосами, уложенными игривыми кудряшками, в светлом костюме и очках с темной оправой. В комментариях 68-летняя певица собрала массу комплиментов относительно своего внешнего вида.

Лайма Вайкуле показала, как выглядит без парика / instagram.com/laima_vaikule_official

Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.

Также краинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала показала фото, которому без малого 23 года - Джа просто не узнать в ее подростковом возрасте.

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