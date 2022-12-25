"Совсем страх потеряла": Вайкуле обратилась к россиянам, они в истерике

Россияне набросились на Лайму Вайкуле из-за ее Рождественского обращения.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official/

Певица Лайма Вайкуле записала Рождественское видео, в котором обратилась как к поклонникам, так и к недоброжелателям.

Кадры она опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня — я вас всех поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже — пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы", - обратилась она к подписчикам.

Вместо благодарности за свое творчество, Вайкуле наслушалась неприятных слов от обозленных россиян.

"А вообще, почему на русском то?. Совсем страх потеряла", "А почему на русском языке? Гадюка", "Зато я теперь тебя не люблю! Суки вы. Что ж вы натворили. Вы ж были моими кумирами, а стали кусками говна, и ничего кроме ненависти и презрения к тебе лайма и к твоим пугалкиным не осталось", "Фальшивая во всём!", - писали россияне в сети.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

68-летняя певица еще полная сил и энергии, более того - она востребована как артист. Недавно Вайкуле выступила на закрытой вечеринке миллионера в Монако.

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