"В моей голове два затемнения": звезда Сватов после падения перенесла сложную операцию

Анна Саливанчук поделилась с поклонниками неутешительными прогнозами после ее серьезной травмы.

Анна Саливанчук перенесла операцию на носу после серьезного падения / instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса, звезда сериалов Одного разу під Полтавою и Сваты Анна Саливанчук заработала сотрясение мозга и разбитый нос после ужасного падения. Артистка тут же отправилась в больницу для получения медицинской помощи, однако врачи дали ей неутешительные прогнозы.

Лицо Саливанчук все покрыто синяками, она плохо спит, КТ, которую она сделала сразу после удара, показало подозрительные результаты. Об этом Анна рассказала на своей странице в Instagram.

"Мне позвонил невропатолог и сказал, что после моего КТ человек, который его описывал, недоволен. Там есть проблема и мне нужно еще сделать еще одно МРТ головы и сосудов, потому что там есть какие-то в моей голове два затемнения. Новости не очень. Ничего не выставляю, потому что буду плакать, если буду об этом говорить. Держусь, потому что сегодня операция", - говорит Саливанчук.

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Она уже перенесла операцию на носу, после которой долго отходила от наркоза, ей необходимо отлежаться в постели еще минимум три дня. Ночью актриса пожаловалась на бессонницу из-за боли.

Впрочем, звезда украинских сериалов не падает духом - своего изувеченного лица она не скрывает, и охотно общается с поклонниками в социальных сетях. О результатах МРТ головы, которыми ее напугал врач, повторных комментариев она пока не давала.

Анна Саливанчук отметила, что лечение после падения еще не закончено / instagram.com/salivanchuk.anna

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