Арнольд Шварценеггер на внедорожнике сбил женщину-велосипедиста

Железный Арни влетел в велосипед, когда тот поменял направление движения. Пострадавшая госпитализирована.

Арнольд Шварценеггер сбил женщину на велосипеде / instagram.com/schwarzenegger

Культурист, актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесе попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает издание TMZ.

Железный Арни на небольшой скорости двигался по дороге, перед ним на велосипеде ехала женщина. Она внезапно решила изменить маршрут и свернуть налево, тем самым не оставив Шварценеггеру места для маневра. Произошло столкновение автомобиля и велосипеда.

Женщину с места ДТП транспортировали в больницу с жалобами на боли, Арни остался общаться с полицейскими, после чего забрал велосипед пострадавшей и отвез его в ближайшую мастерскую.

Расследование по делу ДТП с участием Шварценеггера открыто, однако за аварией наблюдало по меньшей мере 3 свидетеля, которые утверждают, что вины Арни в этом не было. По всей видимости произошло обычное транспортное происшествие.

Пострадавшая в больнице прошла обследование - ни алкоголя, ни на наркотиков в ее крови не обнаружилось, однако что именно заставило ее резко свернуть и сменить маршрут, сообщить не смогла.

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