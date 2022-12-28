Арнольд Шварценеггер передал рождественский привет от покойной матери

Культурист, актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер во время новогодних праздников предался ностальгии по временам своей юности.
В частности на своей странице в Instagram Железный Арни посвятил целый пост-воспоминание своей матери - Аурелии Ядрни, которой не стало, когда ему был 51 год.
В отличие от отца Арнольда, который открыто любил больше своего старшего сына Мейнхарда, Аурелия сохранила с младшим теплые и трепетные отношения до самой своей смерти.
На Рождество по западному обряду Шварценеггер опубликовал фото своей матери, которая стоит рядом с ярко украшенной новогодней елкой.
Таким образом Железный Арни пожелал поклонникам счастливых праздников, и отметил, что раньше елку наряжали настоящими свечами, что сейчас может показаться полнейшим безумием.
Ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.
Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей матери Яны Сумм.
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