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Звезда Сватов получила сотрясение мозга и перелом носа - появились фото без ретуши

12 февраля 2023, 15:49
Анна Саливанчук поделилась с поклонниками своим несчастьем, но не стала скрывать последствия падения.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга / instagram.com/salivanchuk.anna

Укаинская актриса, звезда сериалов Одного разу під Полтавою и Сваты Анна Саливанчук стала жертвой несчастного случая - в пятницу артистка отправилась в школу за одним из своих сыновей, но на пороге учебного заведения неудачно поскользнулась и упала.

Об этом Саливанчук рассказала на своей странице в Instagram уже из больницы - весь удар пришелся на ее лицо. Актриса без смущения показала синяки и кровоподтеки, которые у нее образовались и рассказала, что сломала нос и получила сотрясение мозга после падения.

Она получила необходимую медицинскую помощь, но никакие ссадины не смогли остановить артистку - уже через два дня Саливанчук уже была на съемочной площадке "Одного разу...". Для работы синяки пришлось замазать, но в повседневной жизни актриса не стесняется показывать, как выглядит без грима и фильтров.

Сама Саливанчук отмечает - раны и кровоподтеки хоть и стали более заметными, но цвет у них теперь не такой зловещий.

Похоже артистка активно идет на поправку, но все же старается беречь себя. Повлияет ли ее травма на актерскую карьеру, предсказать сложно, ведь пострадало ее лицо - один из главных инструментов актера.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук показала синяки на третий день после падения / instagram.com/salivanchuk.anna

Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.

Также культурист, актер, продюсер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер в Лос-Анджелесе сбил женщину-велосипедиста на своем внедорожнике. Пострадавшую с места ДТП забрала скорая.

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