Позитив прокомментировал роман с бывшей партнершей по Танцам со звездами Юлией Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич - Завгородний прокомментировал роман / instagram.com/juli_sakhnevych

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний с начала полномасштабной войны в Украине занимается волонтерством, в частности является одним из соорганизаторов благотворительной акции "Дети-детям", которая создана для помощи детям-беженцам.

В его благодеяниях ему помогает множество артистов, в частности с ним была замечена Юлия Сахневич - танцовщица, хореограф, и бывшая партнерша Завгороднего по Танцам со звездами. Артистка также сотрудничала с группой MOZGI и дуэтом Время и Стекло.

Еще в 2020 году, когда Сахневич и Завгородний впервые встретились на паркете, как партнеры, им начали приписывать романтические отношения. Однако певец тогда был женат, а слухи не подтвердились.

Впрочем, сейчас и Позитив, и танцовщица свободны, а общее дело располагает к тому, чтобы много времени проводить вместе. Не удивительно, что сплетни об их романе разгорелись с новой силой.

Не смогли обойти этот вопрос вниманием в эфире Ранку з Україною Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич. Они поинтересовались у Позитива, что же на самом деле происходит у него с Сахневич. Артист ответил весьма двусмысленно: "Между нами точно… Мы очень хорошо дружим, и она действительно здесь рядом с нами. Даже акция "Дети - детям" проходит при ее поддержке, она многое придумала и помогла, за что я ей очень благодарен. Мы действительно видимся, мы действительно рядом… Но кроме этого я ничего не буду говорить. Думаю, что это не ко времени".

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Ранее певица Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге по дуэту Время и Стекло Алексею Завгороднему (Позитиву).

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