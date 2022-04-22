"Хотели просто обняться и держали": Юрий Горбунов едва сдержал слезы, рассказывая про детей-беженцев

Дети-детям: Юрий Горбунов рассказал, как дети готовились к Пасхе и разрисовывали пасхальные яйца / Пресс-служба

Продюсер, ведущий 1+1 Юрий Горбунов с началом войны России против Украины активно волонтерит вместе с общественным объединением "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии", в состав которого он входит. Помогает собирать средства на покупку машин скорой медицинской помощи. Также Горбунов с коллегами, юмористами из ШОУЮРЫ и авторами фильмов "Скажене весілля"-1,2,3 и сериала "Скажені сусіди" (должен был выйти весной 2022 на 1+1, уже отснят — прим.ред) часто дают концерты нашим воинам, чтоб немного отвлечь украинских защитников песнями и юмором от войны. В будущем планируют ездить с концертами волонтеров, госпиталей, врачей, чтобы хоть немного поднять им моральный дух.

Кроме того, Юрий, который с женой Катериной Осадчей воспитывает двух сыновей, понимает, как сейчас, украинским детям, с горячих точек Украины, не хватает тепла и любви. Недавно Юрий даже заявил, что они с Катей размышляют над тем, чтобы усыновить ребенка, который потерял родителей из-за войны.

Дети-детям: Юрий Горбунов рассказал, как дети готовились к Пасхе и разрисовывали пасхальные яйца / Пресс-служба

Ведущий вместе с коллегами из шоу-бизнеса - певцами POSITIFF, Nikita Lomakin, группой MOЗGI и другими, посетил Львов, чтобы навестить детей из восточного региона Украины - вынужденных переселенцев. Звезды практически весь день были с детьми – с 12:00 и до 17:00.

"Это мероприятие называлось "Дети – детям". Дети из Западной Украины собирали игрушки для детей переселенцев. Проходил он в большом развлекательном центре для детей, где очень много разных развлекательных территорий – батуты, горки, бассейны с шариками т.п. Также там устроили тематические уголки, где можно было поговорить с психологом. На отдельных зонах дети делали разные узоры из бумаги, готовились к пасхальным праздникам, разрисовывали яйца", — рассказал Горбунов.

Продюсер отметил, что на входе в развлекательный центр всем детям выдавали бумажные медальки, на которых они собирали автографы всех пришедших к ним звезд. По словам ведущего, эмоции этих детей сложно передать словами.

Дети-детям: Юрий Горбунов рассказал, как дети готовились к Пасхе и разрисовывали пасхальные яйца / Пресс-служба

"Поразило, что когда дети приходили фотографироваться, они еще кроме фото, хотели просто обняться и держали – кто за ногу, кто за руку, крепко обнимали, дрожали и не хотели отпускать. Им очень не хватает чувства заботы, внимания, родительского тепла. Это поразило до слез. К счастью, не было воздушной тревоги, никуда никто не бежал и все прошло красиво и гармонично", – отметил Юрий Горбунов.

Дети делали объединяющую ленту, где каждый на специальной бумаге оставлял свой отпечаток ладошки и писал откуда он. В целом дети были из Мариуполя, Харькова, Чернигова, Славянска и многих восточных городов Украины.

Дети-детям: Юрий Горбунов рассказал, как дети готовились к Пасхе и разрисовывали пасхальные яйца / Пресс-служба

Как отметил Горбунов, дети являются детьми, когда они видят игрушки сразу начинают отвлекаться, но этот ужас, который они пережили – это с ним и их родителями навсегда.