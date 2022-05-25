Актер "Сватов" рад уходу зарубежного кино / УНИАН

Актер Федор Добронравов, который молчит о зверском российском вторжении в Украину, заявил, что рад уходу зарубежного кино с российского рынка.

Как сообщает Yakutsk.ru, по словам Добронравова, закрытие кинотеатров из-за больших убытков не сможет помешать хорошему кино прорваться к зрителю. "Невозможно спрятать хорошее кино. Я счастлив, что российскому кинематографу дали такой шанс", — подчеркнул артист.

Он также добавил, что за последние 20 лет отечественный кинематограф был сильно задавлен зарубежным кино." При этом в российских картинах всегда было больше души и чистоты, а в западных — технологий", - отмечает актер особенную душевность и чуткость российского народа, который насилует 6-месячных детей в Украине.

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"Я надеюсь, что сложившаяся ситуация станет толчком для всплеска нашего кинематографа. Худа без добра не бывает", — считает Добронравов, намекая, что война таки ведет "к добру".

Напомним, ранее кинокомпания Bazelevs раскрыла в Telegram-канале имена нескольких актеров, которые появятся в новом фильме российской новогодней франшизы "Елки".