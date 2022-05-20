Актер "Сватов" может заменить Урганта в популярном новогоднем фильме

Иван Ургант становится отшельником из-за правды/ instagram.com/urgantcom/

Кинокомпания Bazelevs раскрыла в Telegram-канале имена нескольких актеров, которые появятся в новом фильме российской новогодней франшизы "Елки".

Так, по информации российских СМИ, вместе с артистом, который сыграл Ивана Бутько в сериале "Сваты" Федором Добронравовым в девятой части снимутся Григорий Калинин, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр. К своим ролям вернутся Евгений Кулик и Виктория Агалакова, сыгравшие в предыдущем фильме Федю и Люсю.

Режиссерами выступают Александра Лупашко ("2050") и Сергей Наумов ("Два"). Шоураннер — Евгений Кулик ("Самоизоляция").

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В кинокомпании не сообщили, увидят ли зрители в новом фильме звезд франшизы Ивана Урганта и Сергея Светлакова, о которых ранее в СМИ появилась информация, что в "Елках 9" они участвовать не будут.

Как известно, российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Все телепроекты Урганта пока заморожены. Совокупность этих факторов стало благодатной почвой для различных сплетен. Одна из них, распространяемая режиссером-путинистом Эдуардом Бояковым, задела шоумена сильнее остальных, и он решил ответить обидчику и всем сплетникам в одном лице.