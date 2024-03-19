Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

Максим Леонов признался, что их брак не смог выкарабкаться из кризиса в отношениях

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Максим Леонов из Танцев со звездами - танцор разошелся с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maksleonov_official

Украинский танцор, хореограф и телеведущий, победитель 7 сезона шоу "Танці з зірками" Максим Леонов совершил признание, которое немало удивило его поклонников - уже больше года он не живет со своей супругой Юлией.

Артист признался в интервью для CK Life, что отношения между ним и его экс-избранницей натянутые. Многие пары не прошли испытание полномасштабной войной и сейчас разводятся. Этот фактор, безусловно, повлиял и на супружескую жизнь Леонова, однако решающим не был.

Их союз дал трещину несколько лет назад, когда танцор завел роман со своей партнершей по танцам. Отношения длились около года, и любовница со временем рассказала об этом Юлии. Женщина решила дать своему браку еще один шанс, однако эта попытка сохранить отношения, по словам Максима Леонова, не увенчалась успехом.

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Про кризис в браке с Юлией хореограф говорил еще год назад. Очевидно, выход из него пара так и не нашла.

"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не живем вместе, разошлись. Не очень приятный период, конечно. С каждым днем ​​все становилось в отношениях все хуже. Накопилось очень много вопросов, почему нет развития у обоих. И в паре тоже. Это все сложно, но нужно двигаться дальше, жить и развиваться", - рассказал Максим Леонов.

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