Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

Украинский танцор, хореограф и телеведущий, победитель 7 сезона шоу "Танці з зірками" Максим Леонов совершил признание, которое немало удивило его поклонников - уже больше года он не живет со своей супругой Юлией.
Артист признался в интервью для CK Life, что отношения между ним и его экс-избранницей натянутые. Многие пары не прошли испытание полномасштабной войной и сейчас разводятся. Этот фактор, безусловно, повлиял и на супружескую жизнь Леонова, однако решающим не был.
Их союз дал трещину несколько лет назад, когда танцор завел роман со своей партнершей по танцам. Отношения длились около года, и любовница со временем рассказала об этом Юлии. Женщина решила дать своему браку еще один шанс, однако эта попытка сохранить отношения, по словам Максима Леонова, не увенчалась успехом.
Про кризис в браке с Юлией хореограф говорил еще год назад. Очевидно, выход из него пара так и не нашла.
"Отношения закончились. Мы с женой больше не вместе. Почти год мы не живем вместе, разошлись. Не очень приятный период, конечно. С каждым днем все становилось в отношениях все хуже. Накопилось очень много вопросов, почему нет развития у обоих. И в паре тоже. Это все сложно, но нужно двигаться дальше, жить и развиваться", - рассказал Максим Леонов.
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Также популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото младенца. Кроме того счастливая мама раскрыла необычное имя новорожденного малыша.
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