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Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото

Алена Кюпели
16 марта 2024, 06:58обновлено 16 марта, 07:31
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик стала мамой девочки в третий раз.
Лилия Ребрик родила третьего ребенка
Лилия Ребрик родила третьего ребенка / Коллаж Главред, фото Instagram/lilia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в третий раз стала мамой.

Как написала она на своей странице в Instagram, у нее и ее супруга, танцора Андрея Дикого, родилась девочка.

Судя по бирке на ручке новорожденной, малышка родилась весом 3,5 килограмм и 52 сантиметра. "Наша Адель. Дикая Аделина Андреевна. Будь счастливой, доченька", - написала селебрити.

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Кто такая Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким. Пара уже воспитывает двух дочерей, теперь их семейство стало еще больше.

Она также показала фото из роддома, где вместе со своим мужем держит крошечную ручку.

Напомним, недавно Ребрик провела яркую фотосессию в оттенках красного. Таким образом Ребрик решила своим примером показать, что беременной женщине не обязательно изображать чрезмерную скромность - яркой можно быть в любом возрасте и положении.

Ранее актриса также призналась, что для их семьи была сложная задача ‒ придумать имя для третьего ребенка. Во-первых, они выбирают имя, которое будет созвучно с фамилией Дикая. Во-вторых, надо назвать будущую дочь так, чтобы всем членам семьи понравилось. Сама Ребрик уже выбрала имя для ребенка, однако пока не спешит его озвучивать.

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Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
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