Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

Артур Логай / instagram.com/logai.arthur/

Осталось немного до выхода 5 сезона сериала Танці з зірками 2021, но 1+1 еще не назвал всех имен участников шоу.

Сегодня стало известно, что 10-м звездным участником стал Артур Логай - актер, который снимался в двух сериалах 1+1, которые выходят этой осенью.

Артур Логай опубликовал в своем Instagram видео, на котором ему звонят из канала и предлагают участие в шоу. Он не поверил своим ушам, и решил подумать. Однако, сразу после звонка из его телефона начинает играть песня Монатика "Давай танцуй", пока Артур не соглашается на участие.

"Участие в Танцях з звірками - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а Танці з зірками все же соревновательное шоу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить", - прокомментировал Артур Логай.

Артур бросил вызов украинской певице Lida Lee, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Артур Логай сыграл также в сериале Великі Вуйки, Чаклунка, Коп з минулого. Особливу відомість він отримав після зйомок шоу Київ вдень і вночі.

Танці з зірками 2021 - участники:

певица Джамала, участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солистка группы Kazka Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец Kadnay, певица Евгения Власова, актер Артур Логай.

Принял вызов и украинско-американский чемпион мира по латинских танцах, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.