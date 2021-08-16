Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

Звезда сериалов Моя улюблена Страшко и Дом Бобринских Артур Логай ответил на вызов принимать участие в шоу Танці з зірками 2021.
Осталось немного до выхода 5 сезона сериала Танці з зірками 2021, но 1+1 еще не назвал всех имен участников шоу.
Сегодня стало известно, что 10-м звездным участником стал Артур Логай - актер, который снимался в двух сериалах 1+1, которые выходят этой осенью.
Артур Логай опубликовал в своем Instagram видео, на котором ему звонят из канала и предлагают участие в шоу. Он не поверил своим ушам, и решил подумать. Однако, сразу после звонка из его телефона начинает играть песня Монатика "Давай танцуй", пока Артур не соглашается на участие.
"Участие в Танцях з звірками - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а Танці з зірками все же соревновательное шоу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить", - прокомментировал Артур Логай.
Артур бросил вызов украинской певице Lida Lee, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.
Артур Логай сыграл также в сериале Великі Вуйки, Чаклунка, Коп з минулого. Особливу відомість він отримав після зйомок шоу Київ вдень і вночі.
Танці з зірками 2021 - участники:
- певица Джамала,
- участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- юмористка Анастасия Оруджова,
- юморист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец Kadnay,
- певица Евгения Власова,
- актер Артур Логай.
Принял вызов и украинско-американский чемпион мира по латинских танцах, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.