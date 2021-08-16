УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16 августа 2021, 16:38

Звезда сериалов Моя улюблена Страшко и Дом Бобринских Артур Логай ответил на вызов принимать участие в шоу Танці з зірками 2021.

Артур Логай
Артур Логай / instagram.com/logai.arthur/

Осталось немного до выхода 5 сезона сериала Танці з зірками 2021, но 1+1 еще не назвал всех имен участников шоу.

Сегодня стало известно, что 10-м звездным участником стал Артур Логай - актер, который снимался в двух сериалах 1+1, которые выходят этой осенью.

Артур Логай опубликовал в своем Instagram видео, на котором ему звонят из канала и предлагают участие в шоу. Он не поверил своим ушам, и решил подумать. Однако, сразу после звонка из его телефона начинает играть песня Монатика "Давай танцуй", пока Артур не соглашается на участие.

"Участие в Танцях з звірками - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а Танці з зірками все же соревновательное шоу и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить", - прокомментировал Артур Логай.

Артур бросил вызов украинской певице Lida Lee, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Артур Логай сыграл также в сериале Великі Вуйки, Чаклунка, Коп з минулого. Особливу відомість він отримав після зйомок шоу Київ вдень і вночі.

Танці з зірками 2021 - участники:

  1. певица Джамала,
  2. участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  3. солистка группы Kazka Александра Зарицкая,
  4. украинский актер Алексей Суровцев,
  5. юмористка Анастасия Оруджова,
  6. юморист Иван Люленов,
  7. актер Константин Войтенко,
  8. певец Kadnay,
  9. певица Евгения Власова,
  10. актер Артур Логай.

Принял вызов и украинско-американский чемпион мира по латинских танцах, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танцы со звездами.

Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Почему Украина рискует повторить судьбу АфганистанаПочему Украина рискует повторить судьбу Афганистана Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в КабулеПост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле "Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу"Формула Штайнмайера" и "сдача" Украины: Арестович объявил о сценарии Киева по Донбассу Приметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день АнтонаПриметы на 16 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в день Антона Гороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известиеГороскоп на 14 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, тревоги или долгожданное известие

Последние новости

16:45

Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен

16:38

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16:25

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии Видео

16:22

Эксперт объяснил, за счет чего металлурги могут рассчитывать на прибыль

16:10

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

Реклама
16:05

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности Видео

15:51

Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

15:50

Телеканал 1+1 четвертую неделю подряд является абсолютным лидером телесмотрения

15:49

Беспредел и грабежи на улицах: что творится в захваченном талибами Кабуле Видео

15:44

Металлургическая компания Ferrexpo показала рекордную прибыль

15:23

Жена Остапчука заявила, что поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров любит Украину

15:15

Зимой их будет много: биолог объяснил, почему ядовитые медузы "атаковали" Азовское море Видео

14:55

На одном из участков трассы Киев-Чоп уже смонтирован каркас и забетонирована пролетная секция

14:53

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

14:41

В центре Одессы на иностранного туриста упал кусок стены

14:40

Бросали в воду ради лайков: в Житомирской области дети жестоко издевались над собакой Видео

14:37

Дзидзьо и Славия вместе взорвали Сеть нежными посланиями и намеком на отношения

14:27

Новый всплеск коронавируса может накрыть Украину раньше осени – Минздрав Видео

14:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

14:01

Масло по 100 гривен: в Украине рекордно взлетят цены на продукты Видео

Реклама
13:52

Мощный удар и "геополитический Чернобыль": в США бьют тревогу из-за вывода войск из Афганистана Видео

13:47

МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

13:43

Синди Кроуфорд удивила совершенными формами в купальнике

13:39

Все дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность Видео

13:25

Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину Видео

13:22

Полчища комаров осаждают Кирилловку: лезут через все щели

13:19

Люди гибнут в давках, приматывают себя к самолетам и падают с высоты: что творится в Афганистане Видео

13:02

Подкуп военных и расстрел пленных: как Талибану удалось захватить Афганистан Видео

12:45

Оружие, инструкции и взрывчатка: сотрудники СБУ в Херсоне задержали агента разведки России Видео

12:32

Пенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему Видео

12:30

Лунный гороскоп на неделю 16-22 августа: проблемы с близкими или заманчивые предложения Видео

12:29

Что приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты Видео

12:25

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

12:20

Танцор Дорофеевой вышел из комы после трепанации черепа

11:53

Преображение Господне 2021: дата, традиции и запреты праздника

11:50

Минздрав разрешает работу заведений и ТРЦ во время карантина: главное условие Видео

11:44

Лобода потребовала любви и уважения от украинцев и собралась на концерт в Киеве

11:32

Гибель мэра Кривого Рога: в полиции назвали еще одну версию трагедии Видео

11:30

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

11:24

"Обезумевшие люди хотят улететь и гибнут в давках": тысячи афганцев пытаются покинуть страну Видео

Реклама
11:24

Работа школ без ограничений или удаленка: как будут работать учебные заведения с 1 сентября Видео

11:21

Маша Ефросинина обольстительно разделась и произвела фурор в Сети

10:58

Магнитная буря 16 августа 2021 – что делать Видео

10:58

Жуткая ночь на Говерле: как ребенок 30 часов один блуждал в Карпатах Видео

10:56

Джонни Депп рассказал о травле в Голливуде после суда с Эмбер Херд

10:54

Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели Видео

10:18

Жестокое избиение журналиста в центре Киева: всплыли новые данные о нападавших Видео

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 16-22 августа: самый лучший день для новой прически Видео

10:09

Похолодает и придут дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю в Киеве Видео

09:56

"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять