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Звезда сериала Зачарованные Алисса Милано показала честное фото в день своего 50-летия

20 декабря 2022, 17:36
Актриса сильно удивила поклонников тем, как выглядит сейчас.
Алисса Милано
Алисса Милано без макияжа - актриса показала сэлфи без ретуши / instagram.com/milano_alyssa

Американская актриса, звезда девяностых и начала двухтысячных, Фиби из сериала Зачарованные, Алисса Милано недавно отпраздновала важный юбилей - 50 лет.

Современная индустрия шоу-бизнеса построена на эйджизме и лукизме, поэтому еще несколько лет назад Милано в ее возрасте могла навсегда кануть в Лету и потерять работу из-за возраста.

К счастью, стереотипное мышление понемногу начинает выходить из моды, а актриса по-прежнему востребована, даже преодолев полувековую отметку. В честь своего праздника Милано не побоялась опубликовать "честное" фото в Instagram - показала снимок своего лица вблизи.

"Это 50. Без фильтров. Без ретуши. Без макияжа. Я проведу этот день, как и каждый день. Я буду немного двигаться вперед, много любить, помогать близким и считать свои благословения. Я счастлива быть здесь. Прямо здесь. Сейчас. В это время. В мое время. В ваше время. Впереди еще так много всего! И знаете что? Было даже хорошо оглянуться назад, где я была, откуда я пришла, как далеко я продвинулась, кто пришел в мою жизнь и кто в ней остался. Спасибо за вашу поддержку и пожелания ко Дню рождения. Двигаемся вперед", - подписала фото актриса.

Алисса Милано
Алисса Милано без макияжа - актриса показала сэлфи без ретуши / instagram.com/milano_alyssa

Ранее вечная блондинка Пэрис Хилтон шокировала поклонников внезапной сменой имиджа - стала похожа на Деми Мур или Уэнздей Аддамс из одноименного сериала.

Также украинская ведущая Леся Никитюк случайно "спалила" коллегу Машу Ефросинину - показала, как она выглядит в реальной жизни, в естественном виде и без макияжа.

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