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Звезда Playboy актриса Алисса Милано попала в ДТП в США

18 августа 2021, 19:53

Актриса из настоящего сериала Зачарованные Алисса Милано попала в аварию со своим дядей.

Алисса Милано
Алисса Милано / Getty Images

Американская актриса Алисса Милано пережила автомобильную аварию, когда сидела на месте штурмана со своим дядей в его авто.

Как сообщает People, Алисса Милано не пострадала, а ее дядя перенес сердечный приступ, и она старалась спасти ему жизнь приемами для экстренной реанимации.

По данным властей, Алисса Милано не пострадала в аварии, а ее дядя был доставлен в больницу.

Согласно пресс-релизу Калифорнийского дорожного патруля (CHP), полученному People, Милано ехала на переднем пассажирском сиденье внедорожника Ford Edge 2020 года, которым управлял ее 63-летний дядя Митчелл Дж. Карп, когда у него случился сердечный приступ.

В сообщении говорится, что машина, выехав на другую полосу движения, врезалась в проезжающий черный внедорожник. Милано сообщила властям, что она почувствовала удар в правую сторону их автомобиля.

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С помощью "доброго самаритянина" они в конце концов смогли остановить Форд между полосами движения.

По сообщению полиции, черный внедорожник скрылся с места столкновения.

После аварии Алиссу Милано забрал домой ее муж Дэвид Бульяри. Дядя актрисы, по сообщениям, в стабильном состоянии.

viber
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