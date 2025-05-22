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На фоне слухов о разводе с Тарзаном: Наташа Королева съехала из дома

Элина Чигис
22 мая 2025, 12:07
113
Наташа Королева объяснила, что происходит.
Наташа Королева
Наташа Королева делает ремонт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева переехала в гостевой дом
  • Сколько она уже потратила на ремонт

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в родной стране, уехала из своего загородного дома.

Как сообщила предательница в своих соцсетях, она сейчас живет в гостевом доме, поскольку проходит реконструкция ее особняка, которая началась еще год назад.

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"У нас в основном доме идет грандиозная реконструкция. Нам пришлось переехать в маленький гостевой дом", — поделилась Королева.

Наташа Королева продолжает выступать в РФ
Наташа Королева продолжает выступать в РФ / фото: instagram.com, Наташа Королева

Также она уточнила, что повесила в гостевую комнату шторы, которые не пропускают свет и теперь спокойно спит в любое время. Оказывается, на ремонт Наташа потратила уже более 40 тысяч долларов.

Наташа Королева затеяла ремонт в особняке
Наташа Королева затеяла ремонт в особняке / фото: instagram.com, Наташа Королева

Напомним, Наташа Королева состоит в браке с бывшим российским стриптизером Тарзаном, который не только поддерживает террористическую политику Кремля, но даже собирался идти на фронт и воевать с украинцами. В последнее время появилось много слухов о том, что Тарзан изменяет певице, но пара опровергает такие новости.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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