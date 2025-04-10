Архип Глушко остался верным своему увлечению.

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Архип Глушко - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Архип Глушко

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Сын Наташи Королевой увлекается восточной культурой

Архип Глушко подрабатывает репетитором

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но молчит о войне в Украине, и путиниста Сергея Глушко – Архип Глушко – не живет вместе с родителями после своей свадьбы.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, с детства парень интересуется восточной культурой и с 9 лет начал учить японский язык.

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Несколько лет он жил с бабушкой в США, где изучал языки и культуру, но все же вернулся в страну-оккупанта.

Архип Глушко с женой Мелиссой / фото: instagram.com, Мелисса Глушко

После окончания школы Архип поступил в Высшую школу экономики в Москве на факультет востоковедения.

"Затем у нас стали появляться разные атрибуты японской культуры: забавные "манящие коты", колокольчик Фурин, маски, веер, посуда… А потом Архип решил поступить в ВШЭ на япониста, и теперь его детское увлечение станет редкой, но такой увлекательной профессией!" — говорила предательница Королева.

Родители Архипа не сразу приняли Мелиссу в семью / фото: instagram.com, Мелисса Фокс

А вот в 2020 году Глушко взял псевдоним Grek и решил стать музыкантом, но получить славу ему так и не удалось. Сейчас же он поет в ресторанах и на некоторых концертах, а также дает частные уроки японского языка.

"Я за то, чтобы дети понимали жизнь, понимали, что она бывает очень разной. В свои 20, конечно, уже все было по-другому, потому что и я была большой звездой тогда. Но в мои советские годы это был просто предел мечтаний", — делилась мама Архипа.

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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