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Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

Элина Чигис
8 апреля 2025, 15:40
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Наташа Королева показала достаточно откровенный снимок.
Тарзан, Наташа Королева
Наташа Королева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

  • Наташа Королева показалась с Александром Овечкиным
  • Предательница поделилась откровенным фото

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, опубликовала новое фото.

На своей странице в соцсетях Королева показалась вместе с Александром Овечкиным, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

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Предательница поздравила спортсмена с рекордом и поделилась пикантным снимком с ним, что стразу же начали обсуждать жители страны-оккупанта.

"Сашок! Красава! Лучший!" - написала певица.

Наташа Королева с Александром Овечкиным
Наташа Королева с Александром Овечкиным / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Отметим, запроданка не уточнила при каких обстоятельствах она снялась с Овечкиным, но ясно, что где-то во время посиделок.

Напомним, Наташа Королева в браке с бывшим российским стриптизером Тарзаном, который не только поддерживает террористическую политику Кремля, но даже собирался идти на фронт и воевать с ни в чем не винными украинцами. В последнее время появилось много слухов о том, что Тарзан изменяет певице, но пара опровергает такие новости.

Наташа Королева с мужем
Наташа Королева с мужем / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

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Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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