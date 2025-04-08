Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

Вы узнаете:
- Наташа Королева показалась с Александром Овечкиным
- Предательница поделилась откровенным фото
Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, опубликовала новое фото.
На своей странице в соцсетях Королева показалась вместе с Александром Овечкиным, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.
Предательница поздравила спортсмена с рекордом и поделилась пикантным снимком с ним, что стразу же начали обсуждать жители страны-оккупанта.
"Сашок! Красава! Лучший!" - написала певица.
Отметим, запроданка не уточнила при каких обстоятельствах она снялась с Овечкиным, но ясно, что где-то во время посиделок.
Напомним, Наташа Королева в браке с бывшим российским стриптизером Тарзаном, который не только поддерживает террористическую политику Кремля, но даже собирался идти на фронт и воевать с ни в чем не винными украинцами. В последнее время появилось много слухов о том, что Тарзан изменяет певице, но пара опровергает такие новости.
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Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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