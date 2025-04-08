Наташа Королева засветилась с чужим мужчиной на фоне слухов об изменах Тарзана

Наташа Королева показала достаточно откровенный снимок.

https://stars.glavred.info/natasha-koroleva-zasvetilas-s-chuzhim-muzhchinoy-na-fone-sluhov-ob-izmenah-tarzana-10654073.html Ссылка скопирована

Наташа Королева - новое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Вы узнаете:

Наташа Королева показалась с Александром Овечкиным

Предательница поделилась откровенным фото

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, опубликовала новое фото.

На своей странице в соцсетях Королева показалась вместе с Александром Овечкиным, который стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

видео дня

Предательница поздравила спортсмена с рекордом и поделилась пикантным снимком с ним, что стразу же начали обсуждать жители страны-оккупанта.

"Сашок! Красава! Лучший!" - написала певица.

Наташа Королева с Александром Овечкиным / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Отметим, запроданка не уточнила при каких обстоятельствах она снялась с Овечкиным, но ясно, что где-то во время посиделок.

Напомним, Наташа Королева в браке с бывшим российским стриптизером Тарзаном, который не только поддерживает террористическую политику Кремля, но даже собирался идти на фронт и воевать с ни в чем не винными украинцами. В последнее время появилось много слухов о том, что Тарзан изменяет певице, но пара опровергает такие новости.

Наташа Королева с мужем / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред