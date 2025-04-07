Невестка Наташи Королевой показалась после операции - что с ней произошло

Вы узнаете:
- Мелиссе Глушко сделали операцию на челюсти
- Невестка предательницы рассказала, как все прошло
Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Мелисса Глушко перенесла еще одну операцию на челюсти.
На своей странице в соцсетях Мелисса опубликовала кадры из кабинета врача и показала себя после операции. Бывшая стриптизерша уточнила, что все прошло хорошо.
"У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо", — отметила невестка предательницы.
Напомним, в январе 2025 года Глушко перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса, ей наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.
Также оплачивает операции невестки сама Наташа Королева, которая приняла Мелиссу в семью, как родную дочь.
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Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.
А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.
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Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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