Малисса Глушко прошла еще одно испытание.

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Мелисса Глушко - новая операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелисса Фокс, Наташа Королева

Вы узнаете:

Мелиссе Глушко сделали операцию на челюсти

Невестка предательницы рассказала, как все прошло

Невестка российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но предала родную страну и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Мелисса Глушко перенесла еще одну операцию на челюсти.

На своей странице в соцсетях Мелисса опубликовала кадры из кабинета врача и показала себя после операции. Бывшая стриптизерша уточнила, что все прошло хорошо.

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"У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо", — отметила невестка предательницы.

Повторная операция невестки Наташи Королевой / фото: скрин instagram.com, Мелисса Глушко

Напомним, в январе 2025 года Глушко перенесла тяжелую операцию по исправлению прикуса, ей наращивали кость на челюсти, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа.

Мелисса Глушко довольна результатами операции / фото: скрин instagram.com, Мелисса Глушко

Также оплачивает операции невестки сама Наташа Королева, которая приняла Мелиссу в семью, как родную дочь.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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