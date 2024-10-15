"Из дурдома сбежал": путинист Тарзан засветился с незнакомкой в баре в позорном виде

Российский артист, художник и бывший стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, появился в одном из баров РФ.
В сети появилось видео, на котором Тарзан сначала танцевал медленный танец с девушкой, а потом забрался на сцену и начал петь, что очень удивило жителей страны-оккупанта. Поклонники не оценили талант путиниста и захейтили его в комментариях.
Особое внимание привлек и его наряд, который состоял из пижамы в розовую клетку и белых кедов.
"Пижама из психушки";
"Как-будто из дурдома сбежал";
"Этот стон у нас песней зовётся";
"В дурке утренник", - написали пользователи сети в комментариях.
Кто такой Сергей Глушко (Тарзан)?
Сергей Витальевич Глушко — российский актёр, певец, бодибилдер, художник и стриптизёр. Наибольших успехов в странах бывшего СССР достиг как стриптизёр под псевдонимом Тарзан, стал известен благодаря отношениям и браку с Наташей Королёвой, которая ушла к нему от певца и композитора Игоря Николаева.
Поддержал террористическое нападение России на Украину. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины так как "поддержал военное вторжение России в Украину в публичных заявлениях, социальных сетях".
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Отметим, Настя Каменских показала родных, а также и своего мужа Потапа, который сбежал за границу и не появляется в Украине. Певица призналась мужу в любви и рассказала, что он ее всегда поддерживает.
А также российский певец Никита Пресняков теряет свой бизнес в России. Пресняков понес убытки на приблизительно 10 тысяч долларов. Оформлена компания на возлюбленную музыканта — Алену Преснякову, однако среди учредителей компании есть имя Никиты.
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