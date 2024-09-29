Российский продюсер Сергей Дворцов сообщил, что российские артисты Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан), которые поддерживают страшное террористическое вторжение РФ в Украину, на грани развода.
Как передают пропагандистские росСМИ, продюсер не исключает, что развод звезд может произойти до конца 2024 года.
"На грани развода у нас сейчас многие. Ближе всех – Наташа Королева и Тарзан…", - отметил Дворцов.
Отметим, путинисты уже несколько раз расходились из-за супружеских измен Тарзана, который ранее был стриптизером. Сейчас же он занялся живописью и часто рисует красивых женщин, которые ему позируют. На этой почве поклонники уже предположили, что путинист может снова изменить Королевой.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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