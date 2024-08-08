Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

Лиза Василенко страдает неизлечимой болезнью – сахарным диабетом первой степени.

https://stars.glavred.info/zvezda-seriala-shkola-neizlechimo-bolna-diagnoz-10586699.html Ссылка скопирована

Лиза Василенко больна диабетом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elizabethvasilenko/

Украинская актриса Лиза Василенко, знаменитая по сериалу "Школа", которая много лет жила в стране-террористе России и критиковала украинцев, но поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, рассказала, что у нее диагностировали сахарный диабет.

На своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото с высыпаниями на теле, она показалась в слезах, но не объяснила, что происходит.

видео дня

"С этими болячками нет времени на Instagram, извините", - заявила актриса.

Позже Василенко уже призналась, что больна диабетом. А ее бойфренд российский рэпер Моргенштерн, признанный "иноагентом" в РФ, показал фото, на котором Лиза делает укол себе в руку.

У Лизы Василенко проблемы со здоровьем / фото: скрин instagram.com/morgen_shtern/

Как объяснила Василенко, ее жизнь после диагноза практически не изменилась. Девушка просто должна следить за своим питанием и соблюдать диету.

Кто такая Елизавета Василенко? Елизавета Василенко - украинская актриса, модель и блогерка. Наиболее известна благодаря роли Лолы Гавриленко в украинском подростковом сериале "Школа". После успешных съемок перебралась в рф. После начала полномасштабной войны покинула страну-оккупанта.

Украинский шоу-бизнес - последние новости

Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.

Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред