Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

Украинская актриса Лиза Василенко, знаменитая по сериалу "Школа", которая много лет жила в стране-террористе России и критиковала украинцев, но поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, рассказала, что у нее диагностировали сахарный диабет.
На своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото с высыпаниями на теле, она показалась в слезах, но не объяснила, что происходит.
"С этими болячками нет времени на Instagram, извините", - заявила актриса.
Позже Василенко уже призналась, что больна диабетом. А ее бойфренд российский рэпер Моргенштерн, признанный "иноагентом" в РФ, показал фото, на котором Лиза делает укол себе в руку.
Как объяснила Василенко, ее жизнь после диагноза практически не изменилась. Девушка просто должна следить за своим питанием и соблюдать диету.
Кто такая Елизавета Василенко?
Елизавета Василенко - украинская актриса, модель и блогерка. Наиболее известна благодаря роли Лолы Гавриленко в украинском подростковом сериале "Школа". После успешных съемок перебралась в рф. После начала полномасштабной войны покинула страну-оккупанта.
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Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.
Также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.
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