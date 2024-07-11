Звезда сериала "Почему женщины убивают" беременна первенцем

Александра Даддарио умело скрывала свое положение от папарацци.

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Александра Даддарио новости - Александра Даддарио впервые беременна / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Александра Даддарио весьма оригинальным способом объявила, что ждет ребенка. Скорое появление первенца артистка скрывала, пока у нее не появился уже внушительный животик.

В своем блоге в Instagram Даддарио опубликовала снимок из беременной фотосессии. "Очень счастлива, что мой ребенок будет ходить в детский сад с детьми Марго Робби и Хейли Бибер", - написала она.

Таким образом актриса намекнула, что она, как и выше названные голливудские знаменитости, станет мамой в приблизительно одно и то же время. Подробностей своей беременности Александра пока раскрывать не стала.

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Александра Даддарио состоит в отношениях с продюсером Эндрю Формом с 2020 года. В июне 2022 года пара заключила официальный брак.

Кто такая Александра Даддарио? Александра Даддарио - американская актриса. Получила известность после роли Аннабет Чейз в экранизации романов о Перси Джексоне. Среди других ее работ - "Техасская резня бензопилой", "Разлом Сан-Андреас", "Спасатели Малибу", "Почему женщины убивают". В 2021 году она снялась в первом сезоне сериала HBO "Белый лотос", за который получила широкое признание критиков и номинацию на премию "Эмми", сообщает Википедия.

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Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.

Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.

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