Актриса Дарья Петрожицкая призналась, что в настоящее время у нее нет работы и, соответственно, дохода.

Звезда сериала "Папик" рассказала, за чей счет живет за границей / коллаж фото Instagram

Известная украинская комедийная актриса Дарья Петрожицкая (звезда сериала "Папик") рассказала что не может найти работу по специальности в Германии (именно в этой стране она живет в последние месяцы – после начала полномасштабного военного вторжения из РФ в Украину). Артистка пообщалась с поклонниками в Instagram Stories.

Актриса призналась, что в настоящее время у нее нет работы и, соответственно, дохода. Петрожицкая говорит, что пережить безработные времена ей помогает бойфренд Алексей. Именно с ним она и живет в Германии.

Петрожицкая пошутила, что возлюбленному приходится обеспечивать не только ее, но и двух больших черных котов.

Напомним, ранее украинский актер, звезда сериала Крепостная, Тарас Цымбалюк, который в начале полномасштабной войны в Украине объявил о расставании с супругой, рассекретил личность новой возлюбленной.

Также певица Светлана Лобода показала редкое фото младшей дочери Тильды, отцовство которой приписывали Тилю Линдеману, фронтмену группы Rammstein.

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