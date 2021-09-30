Звезда сериала "Моя улюбленая Страшко" рассказала о первых поцелуях и трудностях на съемках

Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" / instagram.com/ya_ne_strashko/

Исполнительница главной роли в драмеди " Моя улюбленая Страшко " Ирина Поплавская рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась на съёмках, и романтических сценах с Александром Соколовым.

В интервью "1+1" актриса заявила, что труднее всего было снимать заставку к сериалу.

"Мы снимали ее долго, где-то часов 16. Для съемки нужно было много бегать, а перед этим я поспала от силы 4 часа. Моя работа для меня всегда в удовольствие, но тогда хотелось сесть и плакать, а точнее, лечь в постель и плакать, потому что я была очень уставшая", — поделилась актриса.

Поплавская также отметила, что сцены с поцелуями в сериале были первыми в ее карьере.

Читайте такжеАктеры сериала "Моя улюбленая Страшко" прокомментировали слухи о своем романе"Наиболее волнующей для меня была первая сцена поцелуя (это 6-серия). Это фантазия, когда Настя представляет, как они с Максом целуются. Там нет абсолютно ничего "такого": просто легкий поцелуй в губы. Но я очень сильно нервничала, просто невероятно нервничала. Ходила, нервно жевала резинку, ни с кем не разговаривала", — призналась звезда сериала "Моя улюбленая Страшко".

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Актриса уверяет, что справится с таким опытом ей помог Александр Соколов, который играет роль Макса Бондаренко.

"И я очень рада, что в моей первой в карьере сцене с поцелуем был именно Саша (актер Александр Соколов - прим. Авт.), потому что он супер-профессионал своего дела", - рассмеялась Ирина.

Напомним, что после съемок актриса Ирина Поплавская, которая сыграла главную героиню, отправилась восстанавливать силы к морю и солнцу. Кадрами с отпуска 24-летняя звезда сериала поделилась на своей странице в Instagram.