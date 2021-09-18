Звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская показала роскошную фигуру в бикини

Фотография сделана со спины, поскольку Поплавской еще запрещено показывать себя настоящую.
Совсем недавно в Украине завершились съемки сериала Моя улюблена Страшко - украинской адаптации успешного колумбийского проекта Betty la fea или Ugly Betty ("Дурнушка Бэтти").
После съемок актриса Ирина Поплавская, которая сыграла главную героиню, отправилась восстанавливать силы к морю и солнцу.
Кадрами с отпуска 24-летняя звезда сериала поделилась на своей странице в Instagram.
На одном из снимков девушка позирует в бикини, облокотившись на перила.
Отметим, фотография сделана со спины, поскольку Поплавской еще запрещено показывать себя настоящую. Подписывать фото Ирина не стала.
В комментариях к фото поклонники актрисы пишут, что очень похоже, что она показала "фигу солнцу". Также пользователи соцсети отметили, что она крутая, а фигура у нее, как у модели.
Разговорные "сториз" актриса записывает с использованием фильтра "образа Насти Глушко" - с пушистой челочкой и очками.
Судя по новым снимкам, Поплавская уже привела в порядок брови, которые во время съемок нельзя было выщипывать, а вот брекеты оставила.
По словам Ирины, они ей показаны "по состоянию здоровья".
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