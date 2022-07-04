Звезда Голливуда Кейт Бланшетт придумала, как поддержать украинцев деньгами / коллаж УНИАН и Instagram

Звезды мирового шоу-бизнеса и известные деятели культуры продолжают поддерживать Украину в войне Украины против России. Теперь легендарная актриса Кейт Бланшетт облачилась в сине-желтый костюм, который впоследствии продадут на аукционе, а деньги пойдут на нужды украинцев. Соответствующее фото было опубликовано на Instagram-странице стилистки Элизабет Стюарт.

Помимо всего прочего, Бланшетт уже много лет имеет ранг посла доброй воли ООН и многократно высказывалась в поддержку Украины и украинцев. Некоторое время назад записала видеоролик с призывом совершать денежные пожертвования для украинцев, которые сильно пострадали от войны России против Украины.

К слову, сине-желтый костюм принадлежит бренду Grayscale, который уже создал специальную линейку одежды в поддержку Украины.

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Напомним, ранее в рамках Каннского кинофестиваля-2022 звезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюлем.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала журналистка Ирина Татаренко.

До того легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

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