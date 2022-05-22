Голливудская звезда на Каннском кинофестивале поддержала Украину упоительным сине-желтым нарядом

Тильда Суинтон / ua.depositphotos.com

В рамках Каннского кинофестиваля-2022 показали Три тысячи лет тоски ‒ новый фантастический фильм режиссера Джорджа Миллера (тетралогия о "Безумном Максе"). На пресс-конференции по случаю премьеры исполнительница главной роли и мегазвезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюль. Об этом написала украинская журналистка Ирина Татаренко на своей странице в Facebook.

Девушка поинтересовалась у актрисы, является ли такое сочетание цветов символичным. И получила утвердительный ответ от Суинтон.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала Татаренко.

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Напомним, ранее, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, голливудская звезда Анжелина Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище.

В стране-агрессоре очень сильно возмутились визитом Джоли и начали посылать в ее сторону оскорбления - за то, что она не приехала на территории, контролируемые боевиками и россиянами.

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