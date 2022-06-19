Приехал поддержать Украину: еще одну голливудскую звезду заметили во Львове

Во Львове заметили известного голливудского актера Бена Стиллера/ ua.depositphotos.com

Во Львове заметили известного голливудского актера Бена Стиллера. Он приехал поддержать Украину.

Местные жители увидели его, когда он находился возле памятника Тарасу Шевченко. Соответствующее видео обнародовал в TikTok пользователь с ником @shan_oleg.

"Приятно, что люди придают это огласке и приезжают собственноручно помочь. Еще одна голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер. Спасибо", – написал автор видео.

Напомним, Бен Стиллер является послом доброй воли Организации Объединенных Наций. Вероятной причиной, почему он прибыл на Запад Украины, может быть запланирована встреча с украинскими переселенцами.

Накануне, 18 июня, Стиллер посетил польский город Жешув – он привез туда гуманитарную помощь для украинцев.

"Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать об их историях и поделиться ими", – писал известный актер на своей странице в Instagram.

Напомним, недавно Украина посетила легендарная голливудская актриса, общественный деятель и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Она встретилась с украинскими переселенцами.

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