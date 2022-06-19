Приехал поддержать Украину: еще одну голливудскую звезду заметили во Львове

Перед этим известный актер посетил польский город Жешув – он привез туда гуманитарную помощь для украинцев.
Во Львове заметили известного голливудского актера Бена Стиллера. Он приехал поддержать Украину.
Местные жители увидели его, когда он находился возле памятника Тарасу Шевченко. Соответствующее видео обнародовал в TikTok пользователь с ником @shan_oleg.
"Приятно, что люди придают это огласке и приезжают собственноручно помочь. Еще одна голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер. Спасибо", – написал автор видео.
Напомним, Бен Стиллер является послом доброй воли Организации Объединенных Наций. Вероятной причиной, почему он прибыл на Запад Украины, может быть запланирована встреча с украинскими переселенцами.
Накануне, 18 июня, Стиллер посетил польский город Жешув – он привез туда гуманитарную помощь для украинцев.
"Я только что прибыл в Польшу, чтобы встретиться с семьями, чьи жизни были разбиты войной и насилием в Украине. Миллионы людей были вынуждены бежать из своих домов. И более 90% из них – это женщины и дети. Я здесь, чтобы узнать об их историях и поделиться ими", – писал известный актер на своей странице в Instagram.
Напомним, недавно Украина посетила легендарная голливудская актриса, общественный деятель и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли. Она встретилась с украинскими переселенцами.
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