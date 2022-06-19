"Алленький цветочек прекрасен как всегда": Максим Галкин показал свежее фото нестареющей Пугачевой

Максим Галкин показал свежее фото Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик, ведущий и шоумен Максим Галкин в День своего рождения поделился с поклонниками редким за последнее время снимком своих наибольших ценностей - детей и супруги, певицы Аллы Пугачевой.

На его странице в Instagram появился снимок, на котором вся семья позирует за праздничным столом. Алла Борисовна сидит во главе, Лиза и Гарри прижались к ней по бокам, а сзади их всех обнимает сам виновник торжества.

В подписи к фото артист признался, что семья для него - главный источник вдохновения и энергии. "День рождения! Семья - это сила!" - написал он.

Комментарии к семейному снимку пестреют разнообразными поздравлениями и добрыми пожеланиями Галкину ко Дню рождения. Также все неизменно умиляются, какими красивыми растут дети звездной пары.

Хотя особое внимание, все же, уделили и Примадонне - фанаты отмечают, что артистка буквально сияет красотой и свежестью рядом с дорогими сердцу людьми:

Максим Галкин показал свежее фото Аллы Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

"Родные наши! Какое счастье вас видеть! Детки подросли, загорелые такие. Алленький цветочек прекрасен как всегда".

"Обожаю вашу семью!❤❤❤❤ Алла Борисовна отлично выглядит!❤❤❤ Счастье вам, с днём рождения".

"❤️ С днём рождения! Счастья вашей семье, чтобы все были здоровы и не было войны. Фотография чудесная, Алла Борисовна красавица".

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Напомним, неожиданный сюрприз Максиму Галкину ко Дню рождения преподнесла София Ротару - ради его праздника она нарушила долгое молчание и произнесла трогательную речь.

Что же касается внешности Аллы Пугачевой, то ранее слухи о ее плохом самочувствии и неухоженном виде опровергли жители маленького израильского городка, где живет Примадонна с мужем.

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