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"Симоньян сказали это сказать": Джигурда заступился за оскорбленного Галкина

16 июня 2022, 10:47

По его словам, шоумен ошибся, осмелившись высказать правду о войне в Украине.

Джигурда заступился за оскорбленного Галкина/ скриншот

Актер Никита Джигурда высказался о скандальном заявлении российской пропагандистки Маргариты Симоньян о якобы нетрадиционной ориентации мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина.

По его словам, шоумен ошибся, осмелившись высказать правду о войне в Украине.

"Я могу оправдывать его тем, что, когда все мировое СМИ валит фейковую информацию, то тонко чувствующий человек, не политик читает и высказывает на эмоциях. Что произошло? Когда звучит то, что он с Пугачевой ради хайпа и вообще гей… Слушайте, мне совершенно пофиг, гей человек, или нет. Он — суперталант. Я убежден, что и Симоньян сказали это сказать", - заявил Джигурджа в комментарии российским СМИ.

Читайте такжеВсе плакали от смеха: Галкин высмеял Соловьева и Скабееву на концерте в ИзраилеНапомним, ранее пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

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