София Ротару нарушила молчание и обратилась к Максиму Галкину

Певица оказалась очень внимательной к деталям и пристально следит за событиями в Украине и мире.
Российский актер, комик и шоумен Максим Галкин сегодня отмечает свой День рождения - ему исполнилось 46 лет. Сам себя артист поздравил с этим событием крайне лаконично - на своей странице в Instagram он опубликовал сэлфи, на котором задумчиво, с улыбкой на лице смотрит в камеру, подперев голову рукой.
Подпись к снимку была очень краткой - просто "46". Более многословной оказалась Народная артистка Украины, певица София Ротару, которая в последнее время выпала из медиапространства.
В комментариях к фото Галкина она написала комику теплое поздравление с его праздником: "Дорогой Максим! С Днем рождения! Будь здоров и счастлив! Всех тебе Благ!❤️"
Несмотря на опальное положение Галкина в РФ, множество российских артистов также написали комику свои пожелания: Гарик Харламов, Ирина Салтыкова, Игорь Николаев, Ксения Собчак, Алика Смехова, Кристина Орбакайте и др.
Кроме Софии Ротару из украинских известных личностей Максима Галкина с 46-летием поздравил также ведущий и журналист Дмитрий Гордон.
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Ранее опальный Максим Галкин поздравил свою страну с Днем России, подчеркнув, что любит лишь ту ее часть, которая про талантливых людей и детские воспоминания.
В то же время российская певица Алла Пугачева агрессивно отреагировала на травлю мужа в РФ. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.
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