Максим Галкин грустно поздравил с Днем РФ "другую Россию" / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин категорически осуждает военную политику Кремля и войну в Украине. При этом артист продолжает отмечать - он любит свою страну, осуждает он лишь власть имеющих, которые ею управляют.

12 июня, когда в РФ отмечают День России, Галкин не остался в стороне, и поздравил свою страну с праздником. Однако подчеркнул - существуют две России.

"У меня есть моя Россия. Она у меня в сердце. Там много всего. Крыжовник с куста и скрип половиц на старой даче. И запах подмосковной электрички, на которой до дачи ехал. Это рыбалка с папой. Моя школа на Юго-западе и встреча там с отцом Александром Менем. Это Сахаров на трибуне Съезда народных депутатов. Это Чулпан Хаматова в Грозе Островского. Это Ахеджакова и Басилашвили. Это Калина красная Василия Шукшина. Это Лотман и Лихачёв. Это поле, по которому бежит маленький Обломов в великом фильме Михалкова, и музыка Артемьева, что звучит там. Это песни Аллы, Машины времени, ДДТ и Вертинского. Это дети из моего шоу Лучше Всех! Это мой дом и моя семья. Это Байкал и сопки Бурятии из моего детства, это шихан Куштау, на котором я обязательно побываю. Всего не перечислишь.

Но есть ещё и другая Россия, в которой выгоняли Сахарова с трибуны, в которой убили отца Александра Меня, в которой Шукшин - это теперь про делёжку квартир в эфире, а Михалков рассказывает о заражённых птицах из Украины; та Россия, где пытались сравнять с землёй Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z", - пишет Галкин.

Поздравление он сопроводил видео, на котором в бескрайнем поле резвятся его дети. На ролик наложена песня из кинофильма Раба Любви "Где же ты мечта".

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Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

Российская певица Алла Пугачева на травлю мужа реагирует весьма агрессивно. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

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