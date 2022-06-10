"Кубиков еще нет, шарики наметились": Максим Галкин с голым торсом подшутил над собой

Максим Галкин показал пресс на пляже Израиля / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин сейчас находится с семьей в Израиле. Несмотря на гонения в родной для артиста России, он по-прежнему популярен и востребован. Сейчас у него достаточно плотный концерт-тур по Израилю, который зрители приняли очень тепло.

Между выступлениями Галкин нашел время для отдыха на пляже. Ранее он уже выкладывал кадры, как его дети двойняшки Гарри и Лиза, балуются в море. Сейчас же он решил продемонстрировать на пляже и себя.

45-летний комик позировал в плавках и с голым торсом на одном из пляжей Израиля. Стоит отметить, что он всегда тщательно следит за своей внешностью, поэтому выглядит без рубашки очень неплохо.

В подписи к Снимку Галкин притворно посетовал на то, что его пресс далек от идеала: "Кубиков ещё нет, шарики наметились".

Однако в комментариях артиста в шутку обвинили в лукавстве, дескать он хорош и телом и душой. Также шоумена вновь поблагодарили за его антивоенную позицию относительно Украины:

Максим Галкин показал пресс на пляже Израиля / instagram.com/maxgalkinru

"Вы очень хороший человек. Спасибо вам ибо быть ЧЕЛОВЕКОМ дорого сегодня стоит. Спасибо".

"Красивый человек!!!И душой и телом! Дай Бог здоровья вам и вашей семье! Спасибо за правду об Украине!"

"Максим, от всей души желаю тебе успехов и добра. Выглядишь отлично".

"Макс в хорошей форме, молодец".

"Красавец. Талантище. Честный и хороший человек".

"Спасибо Вам за открытую позицию и честность ❤️❤️❤️"

"Какая разница с шариками или с кубиками! Главное быть в мире с самим с собой! Счастье Вам и вашим родным".

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Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

Российская певица Алла Пугачева на травлю мужа реагирует весьма агрессивно. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

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