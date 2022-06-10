УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Кубиков еще нет, шарики наметились": Максим Галкин с голым торсом подшутил над собой

10 июня 2022, 19:56

45-летний комик с иронией относится к своему телу и возрасту, ведь время не щадит даже богатых и знаменитых.

Максим Галкин показал пресс на пляже Израиля / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин сейчас находится с семьей в Израиле. Несмотря на гонения в родной для артиста России, он по-прежнему популярен и востребован. Сейчас у него достаточно плотный концерт-тур по Израилю, который зрители приняли очень тепло.

Между выступлениями Галкин нашел время для отдыха на пляже. Ранее он уже выкладывал кадры, как его дети двойняшки Гарри и Лиза, балуются в море. Сейчас же он решил продемонстрировать на пляже и себя.

45-летний комик позировал в плавках и с голым торсом на одном из пляжей Израиля. Стоит отметить, что он всегда тщательно следит за своей внешностью, поэтому выглядит без рубашки очень неплохо.

В подписи к Снимку Галкин притворно посетовал на то, что его пресс далек от идеала: "Кубиков ещё нет, шарики наметились".

Однако в комментариях артиста в шутку обвинили в лукавстве, дескать он хорош и телом и душой. Также шоумена вновь поблагодарили за его антивоенную позицию относительно Украины:

Максим Галкин показал пресс на пляже Израиля / instagram.com/maxgalkinru

"Вы очень хороший человек. Спасибо вам ибо быть ЧЕЛОВЕКОМ дорого сегодня стоит. Спасибо".

"Красивый человек!!!И душой и телом! Дай Бог здоровья вам и вашей семье! Спасибо за правду об Украине!"

"Максим, от всей души желаю тебе успехов и добра. Выглядишь отлично".

"Макс в хорошей форме, молодец".

"Красавец. Талантище. Честный и хороший человек".

"Спасибо Вам за открытую позицию и честность ❤️❤️❤️"

"Какая разница с шариками или с кубиками! Главное быть в мире с самим с собой! Счастье Вам и вашим родным".

Читайте также"Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот"

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

Российская певица Алла Пугачева на травлю мужа реагирует весьма агрессивно. Ранее она сделала заявление, что заступится за Галкина и расскажет много интересного о власть имеющих, если от комика не отстанут.

Другие новости:

шоу-бизнес Максим Галкин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:06

Гороскоп Таро на июль 2022: Овнам - удача, Тельцам - судьбоносная встреча, Близнецам - деньги

21:03

Ирина Билык рассказала про сон в объятиях известного британского политика

21:02

Пять снарядов с 18 км – сокрушен РСЗО Град врага: ВСУ метко разбили позиции армии РФВидео

20:59

"Лаборатория ужасов": в США предупредили о начале ползучей аннексии РФ ХерсонщиныВидео

20:44

В РФ кончается "пушечное мясо", новобранцев заманивают "контрактом в один конец"Видео

Реклама
20:18

Москву нужно отменить: в Сети от имени Кличко потроллили Путина

19:59

Шольц заговорил о снятии санкций с России и назвал главное условиеВидео

19:56

"Кубиков еще нет, шарики наметились": Максим Галкин с голым торсом подшутил над собой

19:37

Китай начнет войну в случае объявления Тайванем независимости - министр

19:33

Перелом будет в июле-августе: ВСУ получат оружие и пойдут в масштабное контрнаступление – МаломужВидео

19:27

Оккупанты атакуют Северодонецк и готовят штурм Славянска - Генштаб ВСУВидео

19:26

Время на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои землимнение

18:59

"Смоленск — это Литва": в Вильнюсе ответили на скандальную инициативу Госдумы РФВидео

18:37

Звезда сериала Зачарованные поддержала Украину оригинальным способомВидео

18:29

Потеряли боевой дух и стали "бомжами": оккупант РФ рассказал жене, как живет в лесу в УкраинеВидео

18:28

Зальют мощные дожди с грозами: украинцев предупредили о резком похолодании и назвали срокиВидео

18:01

Один пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко

18:00

Росинвестор Diia City Токарев летал в Крым, имеет недвижимость в РФ и отца, приближенного к Кремлю – СМИ

17:53

В случае успеха на Донбассе РФ может атаковать Днепр, Запорожье и Одессу - разведкаВидео

17:42

Россия сможет воевать нынешними темпами еще год, их цель - вся Украина - ГУРВидео

Реклама
17:31

Украине скоро могут дать ПВО, которое помешает РФ бить ракетами и авиацией – нардепВидео

17:30

Бомжацкий фашизм России: как режим Путина вобрал в себя худшеемнение

17:15

Нино Катамадзе приехала поддержать Украину: где выступит певица

17:10

Олег Псюк и Александра Билобров: как познакомились, с чего начался роман и когда свадьба

17:09

Смогут ли оккупанты прорваться к Одессе через Николаев: Ким озвучил сценарииВидео

16:55

Грохот и клубы дыма: в Донецке прогремели взрывы у офиса главаря "ДНР" ПушилинаВидео

16:41

Отец узнал, что сыновья на фронте, и тоже пошел воевать: они вместе в рядах ВСУ бьют войска РФВидео

16:27

Груз 200 для Липецкой области: ВСУ ликвидировали командира из медроты рашистовВидео

16:25

Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

16:01

Победительница "Холостяка" Шульгина показала тело после родов

15:36

Глава Минобороны Британии о войне с РФ: ВСУ могут выбить оккупантов с ДонбассаВидео

15:32

"Вообще дикая глупость": Гиркин сообщил о беспомощности "армии ДНР" на ДонбассеВидео

15:28

Агутин ответил на слухи об эмиграции

15:25

Хотите "сохранить лицо" Путину – отдайте Браденбург или Пиренеи: Польша разнесла "уступки" МосквеВидео

15:15

В Беларуси может повториться "украинский сценарий": "власти пойдут вперед с автоматами" - ЛукашенкоВидео

15:06

Цинизм зашкаливает: пропагандисты сняли на руинах Азовстали украиноязычный клип на песню "Пливе кача"Видео

14:59

Новый бросок на Киев: в Минобороны спрогнозировали сроки повторного штурма РФВидео

14:49

"Мяса охота же!": оккупанты едят собак, пока их командиры зарабатывают на продаже сухпайковВидео

14:44

Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

14:37

Зеленский ударил санкциями по Путину и его свите: Лавров разразился истерикойВидео

Реклама
14:33

Утопили с гирей: на Херсонщине рашисты пытали и убили подполковника полиции – члена ТрОВидео

14:30

"Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот"

14:30

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

14:29

В России столкнулись с дефицитом высокоточных крылатых ракет - разведка

14:23

Больше нет желания прятать морщины и седину: Брежнева рассказала о новой себе

14:23

Почему настоящим преемником Путина может стать собиратель фекалиймнение

13:53

Охотник за вражескими "птицами": боец армии Украины уничтожил 9 беспилотников РФВидео

13:50

Предателя догнала карма: ВСУ уничтожили командира взвода оккупантов из Луганска с позывным СватВидео

13:46

От сильного удара с ребенка спала обувь: в Польше трамвай сбил 11-летнюю украинку

13:17

Троицкая родительская суббота в 2022 году – дата, традиции и запреты дня

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять