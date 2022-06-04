Устал от войны: Максим Галкин вернулся к "нормальной" жизни

Максим Галкин показал детей впервые после побега из рф / instagram.com/maxgalkinru

Российский шоумен и комик Максим Галкин выразил вполне четкую антивоенную позицию еще в самом начале полномасштабной войны в Украине. Тогда артист, который активно вел блог о своей карьере и семейной жизни в Instagram, отметил, что его социальные сети больше никогда не будут прежними и сейчас не время для "забавных видео с детьми и юмористического контента".

Так и продолжалось на протяжении 100 дней войны - на его странице появлялись лишь анонсы концертов и ролики в поддержку Украины или критику российской пропаганды.

Недавно Галкин все же опубликовал семейный ролик, снятый будто в прошлой жизни, до войны. Комик показал на видео, как его дети, восьмилетние Лиза и Гарри, резвятся в море. Сам он решил остаться за кадром, созерцая яхты на горизонте.

"На море с семьей - бесценно", - подписал пост шоумен.

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Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

ПО этой же причине российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине.

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