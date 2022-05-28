Ненависть к Пугачевой и Галкину в РФ достигла апогея: Примадонну хотят лишить гражданства

Примадонну хотят лишить гражданства / скриншот

Российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине.

По ее словам, Примадонна никогда не прославляла Россию в своих песнях.

"Алла Борисовна сказала: "Я поехала отдыхать, до свидания, все". Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте в День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства – в большинстве", - сказала Цыганова в интервью.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Читайте также"Взяла и плюнула на Россию": путинская певица Надежда Бабкина наехала на ПугачевуВысказывания Максима Галкина, который покинул Россию после вторжения российских войск в Украину, россияне восприняли в штыки. Шоумен и его супруга подверглись жесткой критике, но Пугачева готова дать отпор ненавистникам.

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