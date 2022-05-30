"Хвалили Запад и шли против течения": церковь подключилась к травле Пугачевой и Галкина в РФ

Церковь подключилась к травле Пугачевой и Галкина в РФ / скриншот

На покинувших Россию Максима Галкина и Аллу Пугачеву вылили очередную порцию грязи. На этот раз о противниках войны в Украине высказался иеромонах Фотий.

Российский поп назвал звездное семейство, которое перебралось в Израиль, Иудами.

"Галкин с Пугачевой откровенно вильнули хвостом. Не ожидал от многих из того списка, которых называли пятой колонной… Они хотели и нашим, и вашим. Это все двуличность. Надо определиться уже. Они показали свое истинное лицо. Они бомба замедленного действия, и вот их бомбануло", - заявил Фотий.

Он считает, что говоря правду о войне в Украине они предают Россию.

Читайте также"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко"Эти люди ведут себя сегодня как иуды. Они в общем-то так всегда себя и вели. Были одиозными. Могли идти против течения. Всячески высказывали недовольство. Хвалили Запад. Они покинули нашу страну", - заявил он.

Ранее российская певица и поклонница Путина Виктория Цыганова предложила лишить Аллу Пугачеву гражданства за то, что она осудила войну в Украине. По ее словам, Примадонна никогда не прославляла Россию в своих песнях.

Также сообщалось, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

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