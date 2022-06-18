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Хорошеет на глазах: как сейчас выглядит покинувшая РФ Алла Пугачева

18 июня 2022, 03:33

Вопреки слухам и домыслам, назло врагам и пропагандистам, все у певицы очень неплохо.

Алла Пугачева сейчас - очевидцы рассказывают о жизни Примадонны в Израиле / instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми покинула РФ и перебралась в Израиль, после того, как российская армия вторглась на территорию Украины. Семья артистов осуждает военную агрессию Кремля, в связи с чем на родине их клеймят предателями.

И как бы ни пытались в пропитанной пропагандой России очернить имя Примадонны, Алла Пугачева в Израиле, похоже, чувствует себя просто великолепно.

Об этом свидетельствуют жители Кейсарии, в которой поселилась певица с детьми и мужем. Жители маленького городка сделали из звезды местную достопримечательность и главную тему для разговоров, и охотно рассказывают о ней туристам и журналистам.

Так в одном из росСМИ появилась информация о том, что Пугачева редко появляется на публике, однако, когда это происходит, выглядит она цветущей и посвежевшей.

"Прекрасно себя чувствует, выглядит шикарно", - говорят очевидцы.

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Ранее Светлана Лобода, которая в прошлом строила карьеру в РФ, ответила на клевету российского журналиста о получении миллиарда долларов за "критику России".

Также украинская певица MamaRika рассказала о необходимости срочной госпитализации, так как ее организм постепенно отказывает функционировать как нужно.

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