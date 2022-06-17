"Организм буквально сдает": украинская певица рассказала о срочной госпитализации

MamaRika ложится в больницу из-за проблем со здоровьем / instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) встревожила фанатов новостями о своем здоровье. На своей странице в Instagram она рассказала, что ее организм из-за ряда проблем отказывается функционировать нормально.

В связи с этим MamaRika ложится в больницу. Пока - только для обследования, однако дальнейшие действия будут определяться именно результатами этих обследований.

Не последней причиной своего плохого самочувствия артистка называет стресс из-за войны в Украине. К тому же певица родила своего первого ребенка меньше года назад. Вероятно, ее организм, ослабленный этим, стал более уязвим к подобным потрясениям, что и объясняет сбой в его функционировании.

"У меня есть определенные траблы со здоровьем, и они нуждаются в буквально уже серьезных мерах, поэтому должна заняться собой. ... К сожалению, весь этот ужас, который происходит, не проходит бесследно. Все мы состарились не только морально, но и физически. Организм буквально сдает. Немного позже расскажу вам все в деталях", - говорит MamaRika.

MamaRika ложится в больницу из-за проблем со здоровьем / instagram.com/mamarika_official

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