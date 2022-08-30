Звезда "Аббатства Даунтон" до слез растрогал видео о разрушении россиянами Харькова / https://ua.depositphotos.com/

Известный британский актер Хью Бонневиль (звезда телесериала "Аббатство Даунтон" и дилогии о Паддингтоне) озвучил документальное видео, которое было посвящено поврежденным и разрушенным русскими оккупантами культурным памятникам Харькова.

Артист принял участие в международном проекте Украинского Института Postcards from Ukraine. Актерская игра в Аббатстве Даунтон принесла Бонневилю номинацию на "Золотой глобус", две подряд номинации на премию Эмми, а также три награды Гильдии киноактеров.

С начала полномасштабного вторжения России актер активно поддерживает Украину в социальных сетях, обращениях и сборах денег для гуманитарной и военной помощи.

"Исторический центр и воронки от снарядов на Майдане Свободы стали ужасным напоминанием того, чего стоит свобода в XXI веке. Однако можно уничтожить площади, но не свободу", – з легким британским акцентом говорил в видео Гью Бонневиль.

И напомнил зрителям, что с начала полномасштабного вторжения русская армия разрушила в Харькове и в Украине в целом более 450 уникальных культурных и исторических объектов.

Напомним, ранее в рамках Каннского кинофестиваля-2022 звезда Голливуда Тильда Суинтон появилась в небесно-голубом платье и с желтой сумкой-ридикюлем.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?" Она коротко ответила: "Да, это про Украину" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", - написала журналистка Ирина Татаренко.

До того легендарный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер публично раскритиковал власти Европы за то, что те продолжают сотрудничать со страной-агрессором, Россией.

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