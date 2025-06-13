"Знала, что справлюсь": бывшая жена Дзидзьо родила первенца и назвала пол ребенка

Slavia впервые стала мамой.

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Slavia родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Slavia

Кратко:

Slavia рассказала о родах

Как певица хочет назвать сына

Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо – Slavia – недавно сообщила, что вышла замуж за возлюбленного Андрея.

В комментарии для kp.ua знаменитость призналась, что родила сына и поделилась, как прошли роды.

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Как оказалось, мальчика певица родила 8 июня с весом более 3 кг и ростом 52 см в Житомирском областном перинатальном центре.

"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", - отметила Slavia.

Slavia с мужем и сыном / фото: скрин kp.ua

Также новоиспеченная мама рассказала, что родила сына на следующий день после бракосочетания с Андреем.

"Седьмого мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Я шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия. Бог послал мне хороших врачей. Знала, что справлюсь", - поделилась артистка.

Slavia с мужем / фото: instagram.com, Slavia

Также она призналась, что пока не выбрала имя для мальчика, но сообщила, что мечтает назвать его Львом, а муж – Атласом.

"Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно классное, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем", - добавила Slavia.

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Кто такая Slavia? Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

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