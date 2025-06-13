"Знала, что справлюсь": бывшая жена Дзидзьо родила первенца и назвала пол ребенка

Кратко:
- Slavia рассказала о родах
- Как певица хочет назвать сына
Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо – Slavia – недавно сообщила, что вышла замуж за возлюбленного Андрея.
В комментарии для kp.ua знаменитость призналась, что родила сына и поделилась, как прошли роды.
Как оказалось, мальчика певица родила 8 июня с весом более 3 кг и ростом 52 см в Житомирском областном перинатальном центре.
"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", - отметила Slavia.
Также новоиспеченная мама рассказала, что родила сына на следующий день после бракосочетания с Андреем.
"Седьмого мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Я шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия. Бог послал мне хороших врачей. Знала, что справлюсь", - поделилась артистка.
Также она призналась, что пока не выбрала имя для мальчика, но сообщила, что мечтает назвать его Львом, а муж – Атласом.
"Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно классное, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем", - добавила Slavia.
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Кто такая Slavia?
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
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