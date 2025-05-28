На девятом месяце беременности: Slavia во второй раз выходит замуж

Вкратце:
- Отец первенца Славии сделал певице предложение
- Это произошло в День рождения мужчины
Украинская певица Slavia (Ярослава Притула) сейчас находится на 9 месяце беременности. В канун появления первенца артистка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного и отца ее будущего ребенка - бизнесмена Андрея Павлюка.
Об этом Славия рассказала в своем блоге в Instagram. Павлюк позвал замуж звездную возлюбленную в День своего рождения.
"Родной, с Днем рождения!!! Ты мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя намечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться, и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь, и вдохновение. Сегодня ты сделал мне предложение в Дії. Идея жениться онлайн - твоя, в твой ДН - моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой День станет нашим. Люблю тебя", - написала счастливая Славия.
В комментариях певицу и ее жениха осыпали поздравлениями и добрыми пожеланиями на долгую и счастливую семейную жизнь.
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Кто такая Slavia?
Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.
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