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Живет в зависимости: у молодухи Петросяна серьезные проблемы

Алена Кюпели
7 февраля 2025, 16:40
457
В террористической России не слишком любят молодую жену престарелого комика.
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Кратко:

  • Психолог разнес жену Петросяна
  • О какой зависимости он говорит

Жена российского комика Евгения Петросяна, который поддерживает террористического вторжение РФ в Украину, Татьяна Брухунова живет в зависимости.

По крайней мере так считает российский психолог Станислав Самарский, которого цитирует российское пропагандистское издание.

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"Татьяна явно живет в зависимости от внешнего одобрения, поэтому так быстро чистит критические замечания под своими постами. Ей важно для поддержания самооценки демонстрировать атрибуты успеха: богатство, статус, внимание", — резюмировал Самбурский.

Психолог также разнес жену Петросяна, подчеркнув все ее комплексы.

"Татьяна Брухунова широко известна как жена Петросяна. Из других достижений: умение в дорогих брендах выглядеть нелепо, стремительно удалять критические замечания в соцсетях и осуждать настоящих звезд. С психологической точки зрения поведение Татьяны выглядит достаточно понятным. Отбить у жены успешного мужчину — вполне рабочая схема, чтобы зацепиться в столице", - говорит психолог.

Он говорит про престарелого Петросяна. "Известный, богатый мужчина воспринимается, как "спасательный круг", и не страшно, что по возрасту он мог быть ее дедушкой. Если речь идет не только о деньгах, в такие отношения могут вступать люди, которым не хватило в детстве заботы и чувства защищенности. Татьяна в браке не поменяла фамилию, говоря, что носить фамилию отца ей важнее, чем мужа. Это снова о том, что ей важно чувство защищенности, ощущение тыла, а также тяга к отцовской фигуре", — считает психолог.

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Добавим, как сообщал Главред, недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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