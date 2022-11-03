"Живая мечта": разгоряченная Наоми Кэмпбелл в крошечном белом бикини показала дикие прыжки

Наоми Кэмпбелл в белом бикини отдыхает на Мальдивах / instagram.com/naomi

52-летня британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл приняла участие в модном ивенте Emerge Fashion Gala в Катаре, который был посвящен творчеству начинающих дизайнеров.

Тщательно поработав своими роскошными ножками на подиуме, "черная пантера" мира фэшн отправилась в развеселой компании друзей отдыхать на тропические пляжи Мальдив.

Снимками с легендарной Наоми на своей странице в Instagram поделился ее друг и коллега Элтон Мейсон. На фото модель в сногсшибательном белоснежном бикини дурачится со своими близкими.

В одном из кадров Кэмпбелл и Мейсон засняты в прыжке, похожем на фигуру из гимнастики или танцевальное па. Роскошные волосы модели развеваются на ветру, а солнце соблазнительно играет на крепком и подтянутом теле Наоми.

Поклонники "черной пантеры" отмечают, что не бывает бывших супермоделей, и она сохранила тело богини, которым хочется любоваться вечно.

Наоми Кэмпбелл в белом бикини отдыхает на Мальдивах / instagram.com/altonmason

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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