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"Жесть": Волчокова решила вспомнит молодость, но только опозорилась

29 ноября 2022, 04:04

Анастасию Волочкову резко раскритиковали поклонники, увидев ее последнее видео.

Анастасия Волочкова
Волчокова решила вспомнит молодость, но только опозорилась / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за неумелые движения во время репетиции к спектаклю.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором показала, на что способна в свои 46 лет.

"Моя любимая вариация кармен. Готовлюсь к спектаклю 11-го декабря", - сообщила Волочкова в подписи к кадрам.

Волочкова
Волочкова / скриншот

Поклонники почему-то не оценили мастерство одиозной балерины.

"Я думала, это аэробика 80-х, а это Кармен", "Это точно балет?", "Вы видели как вообще танцуют балерины?", "Жесть", "Циркуль", "Это пародия, а не Кармен", "Немножко стыдно смотреть такое", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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