Жену известного украинского шоумена заподозрили в четвертой беременности

Растерянна избранница Анатолия Анатолича прокомментировала слухи о новом ребенке.

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Анатолий Анатолич новости - Юла прокомментировала слух о четвертой беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Украинский ведущий Анатолий Анатолич женился на продюсере Юлии Бойко (Юла) в 2010 году. За 14 лет вместе у них появилось трое детей, младший из которых, мальчик по имени Нил, родился в 2021 году.

Недавно Юлу стали поздравлять с четвертой беременностью: в своем блоге в Instagram она поделилась видео, на котором танцует в черном облегающем платье. Формы продюсера натолкнули некоторых подписчиков на мысль, что она и Анатолий Анатолич готовятся стать родителями в четвертый раз.

После того, как Бойко буквально закидали преждевременными и не всегда уместными поздравлениями и комментариями, она в сторис прокомментировала слухи о своей "беременности".

видео дня

Из неловкой ситуации она попыталась выйти с юмором: видео было снято на свадьбе, и Юла отметила, что просто хорошо покушала на праздничном банкете. "Слава Богу - нет, пока остановимся на трех. Ну кто же не ест на свадьбе", - написала жена Анатолия Анатолича.

Анатолий Анатолич новости - Юла прокомментировала слух о четвертой беременности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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