Больше никакой интриги: Остапчуки раскрыли имя будущего малыша

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка Екатерина Полтавская, решили сломать все стереотипы, который так прилежно поддерживают блогеры: после объявления о том, что они ждут ребенка, пара в скорости сообщила его пол, а недавно также назвала имя - без загадок и затягивания интриги.
Так в конце декабря 2024 года Катя Остапчук родит своему звездному мужу мальчика. Об этом будущие родители узнали в начале августа. Сегодня они сообщили, какое имя дадут сыну.
Для этого Остапчуки в Instagram показали видео из кабинета УЗИ: Катя лежит на кушетке, а Владимир счастливо наблюдает за малышом на экране. К нему уже обращаются по имени - Тимофей.
"Наш Тим. Тимофей. Приехали посмотреть на малыша, у него уже видео больше, чем у нас", - шутливо подписали трогательный ролик будущие родители.
Смотрите видео, которым Владимир и Екатерина Остапчуки объявили имя своего будущего сына:
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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