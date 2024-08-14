Больше никакой интриги: Остапчуки раскрыли имя будущего малыша

Катя Полтавская и Владимир Остапчук ждут сыночка с красивым древнегреческим именем.

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Владимир Остапчук и Катя Полтавская рассказали, как назовут сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка Екатерина Полтавская, решили сломать все стереотипы, который так прилежно поддерживают блогеры: после объявления о том, что они ждут ребенка, пара в скорости сообщила его пол, а недавно также назвала имя - без загадок и затягивания интриги.

Так в конце декабря 2024 года Катя Остапчук родит своему звездному мужу мальчика. Об этом будущие родители узнали в начале августа. Сегодня они сообщили, какое имя дадут сыну.

Для этого Остапчуки в Instagram показали видео из кабинета УЗИ: Катя лежит на кушетке, а Владимир счастливо наблюдает за малышом на экране. К нему уже обращаются по имени - Тимофей.

видео дня

"Наш Тим. Тимофей. Приехали посмотреть на малыша, у него уже видео больше, чем у нас", - шутливо подписали трогательный ролик будущие родители.

Смотрите видео, которым Владимир и Екатерина Остапчуки объявили имя своего будущего сына:

Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

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