Краткое содержание:
- Исаак Виджраку отпраздновал свой День рождения с близким окружением Ани Лорак
- Бойфренд предательницы "засветил" ее без ретуши
Зимой 2023 года певица-предательница Ани Лорак подтвердила роман с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Осенью 2024 года мужчина встал перед ней на одно колено.
Многие не одобряют выбор партнера Лорак, считая Виджраку альфонсом - он оставил свою прежнюю жизнь и неотрывно следует за певицей, превращаясь в гламурный аксессуар в ее руках. Взамен артистка балует бойфренда: к примеру, закатила для него вечеринку по случаю Дня рождения.
Примечательно, что гостями на приеме стали не семья и близкие Исаака, а друзья Ани Лорак - путинисты Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Также на праздновании присутствовала София Налчаджиоглу - дочь певицы. Детей Виджраку от предыдущих отношений замечено не было.
Любовник Лорак в своем блоге в Instagram рассказал, как он рад отбросить прошлое и постичь новый мир в стране-оккупанте. В доказательство он похвастался фото с певицей, ее дочерью и друзьями. Однако сама Ани едва ли похвалит Исаака за снимок, ведь мужчина показал ее и гостей без ретуши.
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Ранее Главред рассказывал, что российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии в стране-оккупанте за ее антивоенную позицию.
Также сын Наташи Королевой Архип Глушко и его жена отреклись от родителей-путинистов. Они всячески стараются отстраниться от навязчивой певицы и ее карманного стриптизера.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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