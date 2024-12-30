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Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

Анна Подгорная
30 декабря 2024, 01:30
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Под "раздачу" попали также Киркоров и Лазарев.
Исаак Виджраку, Ани Лорак
Исаак Виджраку показал, как на самом деле выглядит Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/isaac_vidjrakou

Краткое содержание:

  • Исаак Виджраку отпраздновал свой День рождения с близким окружением Ани Лорак
  • Бойфренд предательницы "засветил" ее без ретуши

Зимой 2023 года певица-предательница Ани Лорак подтвердила роман с инструктором по йоге Исааком Виджраку. Осенью 2024 года мужчина встал перед ней на одно колено.

Многие не одобряют выбор партнера Лорак, считая Виджраку альфонсом - он оставил свою прежнюю жизнь и неотрывно следует за певицей, превращаясь в гламурный аксессуар в ее руках. Взамен артистка балует бойфренда: к примеру, закатила для него вечеринку по случаю Дня рождения.

видео дня

Примечательно, что гостями на приеме стали не семья и близкие Исаака, а друзья Ани Лорак - путинисты Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Также на праздновании присутствовала София Налчаджиоглу - дочь певицы. Детей Виджраку от предыдущих отношений замечено не было.

Любовник Лорак в своем блоге в Instagram рассказал, как он рад отбросить прошлое и постичь новый мир в стране-оккупанте. В доказательство он похвастался фото с певицей, ее дочерью и друзьями. Однако сама Ани едва ли похвалит Исаака за снимок, ведь мужчина показал ее и гостей без ретуши.

Исаак Виджраку, Ани Лорак, София Налчаджиоглу, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев
Исаак Виджраку показал, как на самом деле выглядит Ани Лорак / instagram.com/isaac_vidjrakou

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии в стране-оккупанте за ее антивоенную позицию.

Также сын Наташи Королевой Архип Глушко и его жена отреклись от родителей-путинистов. Они всячески стараются отстраниться от навязчивой певицы и ее карманного стриптизера.

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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