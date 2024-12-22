Сын Наташи Королевой и его жена отреклись от родителей-путинистов

Вы узнаете:
- Что произошло в семье путинистки
- Что сделала ее невестка
Путинистку и предательницу Украину Наташу Королеву, не жалует не только российский бомонд, а и собственная семья.
По данным пропагандистского ресурса 7 Дней, Королеву не позвала на день рождения ее собственная невестка-стриптизерша Мелисса. Несмотря на то, что пара поженилась менее года назад, Королева - уже нежеланный гость на празднике молодежи.
Пропагандисты пишут, что 24-летння коллега Тарзана была только рада такому положению дел, ведь назойливая свекровь буквально не отлипала от пары молодоженов в последнее время.
К слову, Королева даже набралась наглости слетать вместе с молодоженами в свадебное путешествие. Теперь понятно, почему молодые люди решили взять паузу в отношениях со звездной, но очень навязчивой матерью.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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