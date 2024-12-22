Сын Наташи Королевой и его жена отреклись от родителей-путинистов

Теперь путинистка Королева - нежеланный гость у собственного сына.

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Наташа Королева - больше нежеланная гостья у собственного сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Вы узнаете:

Что произошло в семье путинистки

Что сделала ее невестка

Путинистку и предательницу Украину Наташу Королеву, не жалует не только российский бомонд, а и собственная семья.

По данным пропагандистского ресурса 7 Дней, Королеву не позвала на день рождения ее собственная невестка-стриптизерша Мелисса. Несмотря на то, что пара поженилась менее года назад, Королева - уже нежеланный гость на празднике молодежи.

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Пропагандисты пишут, что 24-летння коллега Тарзана была только рада такому положению дел, ведь назойливая свекровь буквально не отлипала от пары молодоженов в последнее время.

К слову, Королева даже набралась наглости слетать вместе с молодоженами в свадебное путешествие. Теперь понятно, почему молодые люди решили взять паузу в отношениях со звездной, но очень навязчивой матерью.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как раньше сообщал Главред, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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