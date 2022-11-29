Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

Екатерина Репяхова рассказала, планирует ли еще заводить детей с Виктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова раскрыла секрет о семейных планах с артистом.

На своей странице в Instagram она отвечала на вопросы поклонников и удивилась, что каждый второй из них - о беременности. Ответ Екатерины оказался весьма неоднозначным.

Женщина опубликовала свое фото времен беременности, на котором она нежно обнимает животик уже на последних сроках. Впрочем, Репяхова отмечает, что конкретных планов ни у нее, ни у Павлика нет.

"Специально не планируем, а там как будет", - говорит блогерка.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик уже воспитывают сына Михаила, которому этим летом исполнился год. От предыдущих браков и отношений у 56-летнего певца есть двое взрослых детей. Третий сын, Павел, умер в 2020 году от рака костей.

Екатерина Репяхова рассказала, планирует ли еще заводить детей с Виктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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